الجونة يعلن ضم 10 صفقات جديدة.. وتجديد إعارة 3 لاعبين
الإثنين، 27 يوليه 2026 - 00:16
كتب : FilGoal
أعلن نادي الجونة عن إتمام 13 صفقة بين لاعبين جدد أو تجديد إعارات استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري.
وضم النادي الساحلي 10 لاعبين جدد، كما جدد إعارة 3 لاعبين.
الصفقات الجديدة
إسلام أبو سليمة - مدافع من حرس الحدود
أحمد غنيم- ظهير أيمن من بتروجت
محمد رضا – لاعب وسط من سيراميكا كليوباترا
زياد الشيات – لاعب وسط من سيراميكا كليوباترا
علاء شعبان – جناح من من سيراميكا كليوباترا
إسلام عماد "ريشة" – حارس مرمى من سيراميكا كليوباترا
رحلة جديدة بقميص الجونة… صلاح زايد لاعبًا فى الفريق! ✍️#SalahXElGouna pic.twitter.com/AZ0xP0HxUv— El Gouna FC (@GounaFC) July 25, 2026
أحمد شريف - مدافع من إنبي
صلاح زايد- جناح من من إنبي
أحمد زكي – مهاجم من من إنبي
مروان عصام – مدافع من بيراميدز
مـروان عصـام بألوان الجونة! 🌟#MarwanXElGouna pic.twitter.com/nZC82d5TtH— El Gouna FC (@GounaFC) July 26, 2026
تجديد تعاقد
خالد أحمد – ظهير أيسر من إنبي
عمر مجدي "الجزار" – لاعب وسط من سيراميكا كليوباترا
مصطفى مطاوع – مدافع من مودرن سبورت
مصطفى مطاوع مع الجونة… الحكاية مستمرة. 🙌🏼#MostafaXElGouna pic.twitter.com/UQ3h0NJ7Nq— El Gouna FC (@GounaFC) July 26, 2026
ويقود أحمد مصطفى "بيبو" تدريب الجونة للموسم الثاني على التوالي.
وأنهى الجونة الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة وهو أعلى رصيد من النقاط يحققه الفريق خلال مشاركته في الدوري المصري.