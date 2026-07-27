الجونة يعلن ضم 10 صفقات جديدة.. وتجديد إعارة 3 لاعبين

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 00:16

كتب : FilGoal

الجونة بيان

أعلن نادي الجونة عن إتمام 13 صفقة بين لاعبين جدد أو تجديد إعارات استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري.

وضم النادي الساحلي 10 لاعبين جدد، كما جدد إعارة 3 لاعبين.

الصفقات الجديدة

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إسلام أبو سليمة - مدافع من حرس الحدود

أحمد غنيم- ظهير أيمن من بتروجت

محمد رضا – لاعب وسط من سيراميكا كليوباترا

زياد الشيات – لاعب وسط من سيراميكا كليوباترا

علاء شعبان – جناح من من سيراميكا كليوباترا

إسلام عماد "ريشة" – حارس مرمى من سيراميكا كليوباترا

أحمد شريف - مدافع من إنبي

صلاح زايد- جناح من من إنبي

أحمد زكي – مهاجم من من إنبي

مروان عصام – مدافع من بيراميدز

تجديد تعاقد

خالد أحمد – ظهير أيسر من إنبي

عمر مجدي "الجزار" – لاعب وسط من سيراميكا كليوباترا

مصطفى مطاوع – مدافع من مودرن سبورت

ويقود أحمد مصطفى "بيبو" تدريب الجونة للموسم الثاني على التوالي.

وأنهى الجونة الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة وهو أعلى رصيد من النقاط يحققه الفريق خلال مشاركته في الدوري المصري.

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