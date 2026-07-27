إبراهيم عادل يشارك في تعادل نورشيلاند بأول جولات الدوري

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند

تعادل فريق نورشيلاند في أول جولات الدوري الدنماركي للموسم الجديد 2026/2027 ضد هورسينس بهدف لمثله.

إبراهيم عادل

النادي : نورشيلاند

نورشيلاند

وشهد المباراة مشاركة الدولي المصري إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند كبديل في الشوط الثاني.

ودخل إبراهيم عادل المباراة في الدقيقة 66.

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وعاد إبراهيم عادل قبل أيام للانتظام في تدريبات نورشيلاند بعدما أنهى مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم.

وانضم إبراهيم عادل لصفوف نورشيلاند مطلع عام 2026 الجاري، قادما من الجزيرة الإماراتي.

وكان إبراهيم عادل انضم للجزيرة الإماراتي قادما من بيراميدز في بداية الموسم الماضي.

كأس العالم نورشيلاند إبراهيم عادل
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