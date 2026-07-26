سبورت: كل الاحتمالات موجودة.. شهر حاسم لـ حمزة عبد الكريم مع برشلونة

يمتلك نادي برشلونة الكثير من الخيارات للحصول على أفضل استفادة ممكنة من حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الشاب.

واختصر حمزة إجازته لينضم لتدريبات برشلونة تحت قيادة هانز فليك المدير الفني في بداية فترة الإعداد عقب نهاية مشاركته في كأس العالم بقميص منتخب مصر.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن حمزة عبد الكريم قدّم أداءً جيدا ضد يوروبا في المباراة الودية خلال 45 دقيقة خاضها وأسلوبه في اللعب بظهره للمرمى وكونه مهاجم رقم 9 يجعلان منه لاعبا واعدا للغاية في برشلونة.

ويضع النادي الكتالوني خطة قبل انطلاق الموسم من أجل الحصول على أفضل استفادة من صاحب الـ 18 عاما.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يضع خطة لحمزة عبد الكريم بأن يكون قريبا جدا من الفريق الأول ويتدرب بانتظام تحت قيادة فليك وسيلعب دور المهاجم البديل عند الحاجة.

كما سيعود للفريق الرديف في الفترات التي لن يشارك فيها بالمباريات للحصول على مزيد من الدقائق للمشاركة.

ومن غير المستبعد إعارته لأحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية، وذلك بحسب التطورات.

وأوضح التقرير إلى المهاجم المصري أظهر موهبته بقميص فريق الشباب بتسجيل 6 أهداف في 10 مباريات.

وانضم حمزة للمشاركة في كأس العالم 2026 تحت قيادة حسام حسن وخاض 4 مباريات من أصل 5 لمدة 57 دقيقة، وكلها كبديل.

وكشف التقرير أيضا أن برشلونة يعمل على ضم مهاجم عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي، محاولا ضم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد لكن المفاوضات معقدة.

بالإضافة إلى أن مستقبل فيران توريس لا زال غير معروفا في ظل ارتباطه بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعد برشلونة لخوض مباراة ودية ضد برمنجهام سيتي خلال معسكره التحضيري الأسبوع المقبل في إنجلترا.