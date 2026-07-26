في محاولة فض مشادة بين اللاعبين.. إصابة حكمة فرنسية بارتجاج في المخ

تعرضت الحكمة الفرنسية ماتيلد ديمونكاي لإصابة أجبرتها على مغادرة الملعب، بعدما سقطت أرضًا أثناء محاولتها فض اشتباك بين لاعبي ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي في مباراة ودية.

وذكرت شبكة أخبار بي بي سي، أن ديمونكاي، البالغة من العمر 26 عامًا، تعرضت لارتجاج في المخ بعدما سقطت بقوة أثناء تدخلها لاحتواء الاشتباك.

وبدأت الأحداث في الدقيقة 40، عندما نشبت مشادة بين لاعبين من الفريقين إثر واقعة شد للقميص، قبل أن يتدخل عدد من اللاعبين لتتصاعد الأجواء إلى اشتباك جماعي.

وخلال محاولتها تهدئة الموقف، سقطت ديمونكاي على أرض الملعب بقوة، وظلت لعدة دقائق ممسكة بذراعها، فيما دخل مساعدا الحكم وأفراد الأمن والجهاز الطبي لإعادة السيطرة على الأوضاع والاطمئنان على حالتها.

ورغم الإصابة، عادت ديمونكاي لاستكمال المباراة كمساعدة للحكم بعد استئناف اللعب، لكنها غادرت الملعب مع نهاية الشوط الأول، ليحل مساعد آخر محلها.

وانتهت المباراة بفوز ميتز بنتيجة 3-1.