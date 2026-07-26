المدير الرياضي لـ إنتر: نتفاوض لضم روميرو.. والصفقة تحتاج إلى وقت

الأحد، 26 يوليه 2026 - 17:12

كتب : FilGoal

كريستيان روميرو

كشف بييرو أوزيليو المدير الرياضي لنادي إنتر، اهتمام ناديه بالتعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كريستيان روميرو

النادي : توتنام هوتسبر

إنتر

وينتهي عقد روميرو مع توتنام صيف 2029.

وقال أوزيليو عبر شبكة سكاي سبورت: "بالتأكيد هي صفقة نحاول إتمامها والعمل عليها مع اللاعب والنادي".

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وواصل "مثل هذه الأمور تحتاج إلى بعض الوقت، لكن هناك اهتماما حقيقيا بالتعاقد معه".

وخاض روميرو منافسات كأس العالم 2026 رفقة منتخب الأرجنتين، وتعرضوا لهزيمة أمام إسبانيا في النهائي بهدف مقابل لا شيء.

وأفادت وسائل الإعلام أن إنتر ينافس برشلونة من أجل الحصول على خدمات مدافع توتنام.

وخاض روميرو مع توتنام 156 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 7 آخرين.

كريستيان روميرو إنتر
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