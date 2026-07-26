ماركا: أياكس ينسحب من صفقة سيبايوس

انسحب أياكس أمستردام الهولندي من سباق التعاقد مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، وفقا لجريدة ماركا.

وأوضح التقرير أن أياكس قرر إنهاء مفاوضاته بشكل نهائي للتعاقد مع سيبايوس، بعد أسابيع من الاتصالات والانتظار، دون الحصول على موافقة واضحة من اللاعب الإسباني.

وبحسب التقرير، كان النادي الهولندي قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع ريال مدريد بشأن قيمة الصفقة، بينما كان سيبايوس لا يزال ضمن صفوف الفريق الملكي.

إلا أن انتقاله لم يكتمل بسبب مطالب اللاعب وتردده في خوض تجربة جديدة.

وأعلن ريال مدريد رحيل سيبايوس بنهاية عقده يونيو الماضي.

ولفت التقرير إلى أن عدم اقتناع سيبايوس الكامل بأن أياكس هو الوجهة الأنسب لمواصلة مسيرته، جعل الصفقة تنهار.

وبعد نفاد صبر مسؤولي النادي الهولندي واستمرار الغموض بشأن موقف اللاعب، قرر أياكس الانسحاب نهائيًا من المفاوضات، ليصبح سيبايوس مطالبًا بالبحث عن خيار آخر لتحديد مستقبله.

وكان ريال بيتيس يترقب حسم مصير سيبايوس مع ريال مدريد، من أجل التحرك رسميًا لإعادته إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخاض سيبايوس مع ريال مدريد 215 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 16 آخرين.