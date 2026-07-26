موندو ديبورتيفو: برشلونة يتراجع عن ضم لابورت

الأحد، 26 يوليه 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

إيميرك لابورت

تراجعت فرص انتقال إيمريك لابورت مدافع أتلتيك بلباو، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم اهتمام اللاعب بارتداء قميص الفريق الكتالوني.

إيميرك لابورت

النادي : أتليتك بلباو

برشلونة

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لابورت، أحد أبرز عناصر منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم 2026، عرض خدماته على برشلونة خلال البطولة، وهو ما لاقى اهتماما مبدئيا من النادي.

لكن التقرير أوضح أن إدارة برشلونة لا ترغب في الدخول في مواجهة جديدة مع أتلتيك بلباو، بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين الناديين في صفقة نيكو ويليامز الصيف الماضي.

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وأضافت الصحيفة أن عقد لابورت يمتد حتى صيف 2028، ولا يتضمن شرطا جزائيا، ما يعني أن برشلونة سيكون مضطرا للتفاوض مباشرة مع أتلتيك بلباو، وهو ما لا يفضله مسؤولو النادي.

كما أشارت إلى أن برشلونة لا يرى تدعيم مركز قلب الدفاع أولوية في الوقت الحالي، في ظل امتلاكه عدة خيارات، ولن يتحرك لضم مدافع جديد إلا إذا رحل أحد لاعبيه.

وأكد التقرير أن المدرب هانز فليك لا يضغط من أجل التعاقد مع لابورت، وهو ما يقلل بشكل كبير من احتمالات انتقال المدافع البالغ من العمر 32 عاما إلى كامب نو هذا الصيف.

إيمريك لابورت برشلونة
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