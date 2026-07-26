أبناء محمد صبري ينضمون إلى قطاع الناشئين بالبنك الأهلي

الأحد، 26 يوليه 2026 - 16:29

كتب : FilGoal

وداعية محمد صبري

أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي انضمام أبناء الراحل محمد صبري لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق إلى قطاع الناشئين بالنادي.

وذلك في إطار استراتيجية النادي الهادفة إلى اكتشاف المواهب الواعدة وصناعة جيل جديد من اللاعبين، حسب بيان النادي.

وجاء انضمام آدم محمد صبري إلى فريق مواليد 2010، وآسر محمد صبري إلى فريق مواليد 2012، وعلي محمد صبري إلى فريق مواليد 2015.

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وأكد نصار أن نادي البنك الأهلي يولي قطاع الناشئين اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم ركائز بناء مستقبل النادي في ظل قيادة بدر رجب رئيس قطاع الناشئين.

ولفت إلى ما يشهده القطاع من اهتمام كبير باكتشاف المواهب ورعايتها من خلال توفير بيئة احترافية تسهم في تطوير قدرات اللاعبين وصقل مواهبهم.

وتمنى للاعبين الثلاثة التوفيق والنجاح وأن يواصلوا مسيرتهم الكروية بخطى ثابتة امتدادًا للإرث الطيب الذي تركه والدهم الراحل في الملاعب المصرية.

وتوفي صبري في منتصف نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 51 عاما.

بعدها بأيام، أعلن نادي الزمالك ضم نجلي محمد صبري، آدم وآسر لقطاع الناشئين بالنادي من نادي السكة الحديد.

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