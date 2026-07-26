فوت ميركاتو: الريان القطري يتحرك للتعاقد مع سانشو

الأحد، 26 يوليه 2026 - 16:20

كتب : FilGoal

سانشو - أستون فيلا

ذكر موقع فوت ميركاتو أن جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد السابق أصبح قريبا من الانتقال إلى الدوري القطري.

وأصبح جادون سانشو لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد نهاية يونيو الماضي.

وأوضح التقرير أن الريان القطري تقدم بعرض رسمي إلى الدولي الإنجليزي للتعاقد معه.

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: بولكا مستمر مع نيوم.. والهلال لم يتحرك لضمه إبراهيم عادل في قائمة نورشيلاند بافتتاح الدوري الدنماركي عبد الرزاق حمد لله: التعاون سينافس على ألقاب الموسم الجديد تقرير يكشف تطورات صفقة انتقال هيثم حسن إلى سيلتك

ويُقيم سانشو - 26 عامًا - حاليًا الخيارات المتاحة أمامه، بحثًا عن تحدٍ جديد.

وذلك بعدما قضى فترات إعارة متتالية مع تشيلسي وأستون فيلا.

ويُعد بوروسيا دورتموند المحطة الأبرز في مسيرة سانشو، إذ خاض 158 مباراة بقميص الفريق في فترتين، سجل خلالها 53 هدفًا وصنع 67.

بينما لم ينجح في تقديم نفس المستوى مع مانشستر يونايتد، حيث اكتفى بـ12 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في 83 مباراة.

مانشستر يونايتد جادون سانشو الريان القطري
نرشح لكم
ذا صن: نابولي يستهدف ضم مدافع تشيلسي سباليتي: إيميليانو مارتينيز؟ نبحث عن المنافسة في مركز حراسة المرمى المدير الرياضي لـ إنتر: نتفاوض لضم روميرو.. والصفقة تحتاج إلى وقت ماركا: أياكس ينسحب من صفقة سيبايوس الشرق الأوسط: بولكا مستمر مع نيوم.. والهلال لم يتحرك لضمه تقرير سعودي: اتحاد جدة يبدأ تحركه الرسمي لضم إمام عاشور تقرير يكشف تطورات صفقة انتقال هيثم حسن إلى سيلتك هل يرحل بونو؟ الهلال يقترب من التعاقد مع حارس نيوم
أخر الأخبار
ذا صن: نابولي يستهدف ضم مدافع تشيلسي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سباليتي: إيميليانو مارتينيز؟ نبحث عن المنافسة في مركز حراسة المرمى 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المدير الرياضي لـ إنتر: نتفاوض لضم روميرو.. والصفقة تحتاج إلى وقت ساعة | ميركاتو
ماركا: أياكس ينسحب من صفقة سيبايوس ساعة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتراجع عن ضم لابورت ساعة | الكرة الأوروبية
أبناء محمد صبري ينضمون إلى قطاع الناشئين بالبنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: الريان القطري يتحرك للتعاقد مع سانشو ساعة | ميركاتو
تشافي سيمونز: برشلونة لم يؤمن بي.. ولهذا كان الرحيل إلى باريس سهلا ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال