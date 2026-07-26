فوت ميركاتو: الريان القطري يتحرك للتعاقد مع سانشو

ذكر موقع فوت ميركاتو أن جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد السابق أصبح قريبا من الانتقال إلى الدوري القطري.

وأصبح جادون سانشو لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد نهاية يونيو الماضي.

وأوضح التقرير أن الريان القطري تقدم بعرض رسمي إلى الدولي الإنجليزي للتعاقد معه.

ويُقيم سانشو - 26 عامًا - حاليًا الخيارات المتاحة أمامه، بحثًا عن تحدٍ جديد.

وذلك بعدما قضى فترات إعارة متتالية مع تشيلسي وأستون فيلا.

ويُعد بوروسيا دورتموند المحطة الأبرز في مسيرة سانشو، إذ خاض 158 مباراة بقميص الفريق في فترتين، سجل خلالها 53 هدفًا وصنع 67.

بينما لم ينجح في تقديم نفس المستوى مع مانشستر يونايتد، حيث اكتفى بـ12 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في 83 مباراة.