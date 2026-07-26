تشافي سيمونز: برشلونة لم يؤمن بي.. ولهذا كان الرحيل إلى باريس سهلا

الأحد، 26 يوليه 2026 - 16:13

كتب : FilGoal

تشافي سيمونز

كشف تشافي سيمونز لاعب توتنام الحالي، أسباب رحيله عن برشلونة في سن السادسة عشرة، مؤكدا أن النادي الكتالوني لم يكن يراه جزءا من مشروعه المستقبلي، وهو ما دفعه للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

تشافي سيمونز

النادي : توتنام هوتسبر

برشلونة

ورحل سيمونز عن برشلونة وانضم لباريس سان جيرمان عام 2019، ويلعب الآن في صفوف توتنام الإنجليزي.

وقال سيمونز في تصريحات نقلتها شبكة بي إن سبورت: "كان من الواضح بالنسبة لي أن برشلونة لم يكن يؤمن بقدراتي، وفي ذلك الوقت فضلت عدم الحديث، لأن تركيزي كان منصبا فقط على كرة القدم".

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وواصل "قيل لي لدينا لاعبون آخرون نؤمن بهم، وسنمنحك عقدا، لكنك لست من اللاعبين الذين يمثلون جزءا حقيقيا من مشروع النادي".

وأردف "قضيت حياتي كلها في برشلونة، وعشت هناك طفولتي بأكملها، لذلك سأظل أحب هذا النادي دائما، وكل ما حدث آنذاك آذاني، كما تسبب في ألم لعائلتي أيضا".

وكشف "ببساطة، برشلونة فضل لاعبين آخرين علي في ذلك الوقت، وهذا أمر أتقبله".

وأتم "عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، جاءني باريس سان جيرمان بمشروع كبير، مع فرصة للتدرب إلى جانب أفضل لاعبي العالم، ولهذا السبب، كان قرار الرحيل إلى باريس سان جيرمان سهلا للغاية".

وخاض سيمونز مع باريس سان جيرمان 11 مباراة وصنع هدفا فقط.

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