الشرق الأوسط: بولكا مستمر مع نيوم.. والهلال لم يتحرك لضمه

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الحارس البولندي مارسين بولكا مستمر مع نادي نيوم، ليس قريبا من الانضمام إلى الهلال، كما أوضحت تقارير أخرى.

قبل ساعات، اأفاد موقع فوت ميركاتو بأن الهلال يقترب من التعاقد مع البولندي مارسين بولكا حارس نيوم هذا الصيف.

لكن جريدة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر داخل نادي نيوم أن عقد بولكا مع النادي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، ونفت الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن وجود رغبة من نادي الهلال في التعاقد معه.

وأوضح أن ما يتم تداوله حول إمكانية انتقال بولكا إلى الهلال لا يستند إلى أي تحركات أو مفاوضات رسمية.

وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى أن إدارة نيوم تدرس فكرة إعارة الحارس البرتغالي لويس ماكسيمانو خلال فترة الانتقالات الحالية لنادي الشباب، وذلك بعد التعاقد معه بعقد يمتد لثلاثة أعوام، في الموسم الماضي، عندما اضطر النادي لتعويض غياب بولكا، إثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

يأتي هذا التوجه في ظل اكتمال جاهزية بولكا للعودة إلى حماية عرين نيوم، مع استمرار الإدارة في تقييم أفضل الخيارات المتعلقة بمستقبل ماكسيمانو بما يخدم مصلحة اللاعب والفريق خلال الموسم الجديد.

حارس نيس السابق انتقل إلى الدوري السعودي الموسم الماضي، لكنه غاب معظم فترات الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويبدو أن اقتراب الهلال من ضم بولكا يعد إشارة للرحيل المحتمل لحارسه الأساسي ياسين بونو.

فقد كشفت تقارير صحفية مغربية عن إمكانية رحيل الحارس الدولي ياسين بونو عن صفوف الهلال السعودي.

وبحسب موقع "لو سيت أنفو سبورت" المغربي، فإن الهلال يدرس رفع اسم ياسين بونو من القائمة المحلية والاعتماد عليه في البطولة الآسيوية فقط لفتح المجال أمام ضم لاعب أجنبي جديد.

ويمتد تعاقد ياسين بونو مع الهلال حتى صيف 2028.

قبل أيام، عاد محمد العويس حارس منتخب السعودية لصفوف الهلال قادما من العلا.

وكان بولكا قد انضم إلى نيوم في الصيف الماضي، لكنه أصيب في أوائل سبتمبر وعاد للملاعب في شهر أبريل.

ولعب بولكا 6 مباريات فقط بقميص نيوم.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن للمشاركة في المسابقات المحلية.