تقرير: أرسنال يقترب من ضم برونو جيماريش.. وعرض مرتقب لـ نيوكاسل

الأحد، 26 يوليه 2026 - 15:49

كتب : FilGoal

برونو جيمارايش

يواصل أرسنال خطواته الجادة نحو التعاقد مع البرازيلي برونو جيماريش قائد نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع تسارع المفاوضات بين الطرفين لحسم الصفقة.

برونو جيمارايش

النادي : نيوكاسل يونايتد

أرسنال

وكشفت شبكة talkSPORT أن أرسنال جعل جيماريش أولوية لتدعيم خط الوسط، ويأمل في التوصل لاتفاق مع نيوكاسل قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف التقرير أن المحادثات الشفهية لا تزال مستمرة بين الناديين، رغم تأكيد نيوكاسل عدم تلقيه عرضا رسميا حتى الآن، بينما تؤكد مصادر أرسنال أن النادي تقدم بالفعل بثلاثة عروض شفهية.

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وأشار التقرير إلى أن أرسنال مستعد لدفع أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب بشأن البنود الشخصية.

في المقابل يتمسك نيوكاسل بالإبقاء على قائده، خاصة بعد رحيل ساندرو تونالي إلى توتنام وأنتوني جوردون إلى برشلونة، كما يخطط لتقديم عرض جديد لتجديد عقد جيمارايش حال استمراره مع الفريق.

وأكد التقرير أن نيوكاسل لن يقبل عرضا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، بينما يستعد أرسنال لرفع عرضه من أجل إقناع النادي بالتخلي عن قائده.

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