إبراهيم عادل في قائمة نورشيلاند بافتتاح الدوري الدنماركي

يتواجد اسم إبراهيم عادل ضمن قائمة فريقه نورشيلاند في الجولة الافتتاحية للدوري الدنماركي أمام هورسينس.

ويحل نورشيلاند ضيفا على هورسينس في السابعة من مساء الأحد.

وأنهى إجازته بعد التواجد مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، وعاد إلى فريقه.

وشارك إبراهيم عادل لمدة دقيقتين فقط في مباراة بلجيكا بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات، قبل أن يشاهد باقي المباريات من مقاعد البدلاء.

وغاب لاعب بيراميدز السابق عن مباراة فريقه ضد جايس السويدي في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي قبل أيام.

وخسر نورشيلاند مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف دون مقابل الخميس الماضي.

ومن المنتظر أن يظهر الدولي المصري في لقاء الإياب بالدنمارك يوم الخميس المقبل.