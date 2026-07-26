إبراهيم عادل في قائمة نورشيلاند بافتتاح الدوري الدنماركي

الأحد، 26 يوليه 2026 - 15:16

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - نورشيلاند ضد بروندبي

يتواجد اسم إبراهيم عادل ضمن قائمة فريقه نورشيلاند في الجولة الافتتاحية للدوري الدنماركي أمام هورسينس.

ويحل نورشيلاند ضيفا على هورسينس في السابعة من مساء الأحد.

وأنهى إجازته بعد التواجد مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، وعاد إلى فريقه.

أخبار متعلقة:
تقرير يكشف تطورات صفقة انتقال هيثم حسن إلى سيلتك تقرير سعودي: اتحاد جدة يبدأ تحركه الرسمي لضم إمام عاشور الشرق الأوسط: حجازي يبدأ مسيرته الإدارية بعد الاعتزال من بوابة نيوم محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ حجازي بعد الاعتزال

Image

وشارك إبراهيم عادل لمدة دقيقتين فقط في مباراة بلجيكا بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات، قبل أن يشاهد باقي المباريات من مقاعد البدلاء.

وغاب لاعب بيراميدز السابق عن مباراة فريقه ضد جايس السويدي في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي قبل أيام.

وخسر نورشيلاند مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف دون مقابل الخميس الماضي.

ومن المنتظر أن يظهر الدولي المصري في لقاء الإياب بالدنمارك يوم الخميس المقبل.

نورشيلاند إبراهيم عادل
نرشح لكم
محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ حجازي بعد الاعتزال اعتزال أحمد حجازي اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن كما كشف في الجول .. كاف يعلن عدم زيادة عدد منتخبات كأس إفريقيا 2027 وكيله لـ في الجول: إسلام عيسى يشعر بالاستياء من اتحاد الكرة.. وحسام حسن يدعمه باستمرار مصدر من كاف يكشف لـ في الجول حقيقة زيادة عدد منتخبات كأس إفريقيا 2027 في الجول يكشف ترتيب ومواعيد مباريات منتخب مصر في تصيفات كأس إفريقيا 2027 خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب حسام حسن
أخر الأخبار
أبناء محمد صبري ينضمون إلى قطاع الناشئين بالبنك الأهلي 9 دقيقة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: الريان القطري يتحرك للتعاقد مع سانشو 18 دقيقة | ميركاتو
تشافي سيمونز: برشلونة لم يؤمن بي.. ولهذا كان الرحيل إلى باريس سهلا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: بولكا مستمر مع نيوم.. والهلال لم يتحرك لضمه 37 دقيقة | ميركاتو
تقرير: أرسنال يقترب من ضم برونو جيماريش.. وعرض مرتقب لـ نيوكاسل 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل في قائمة نورشيلاند بافتتاح الدوري الدنماركي ساعة | منتخب مصر
تقرير سعودي: اتحاد جدة يبدأ تحركه الرسمي لضم إمام عاشور ساعة | ميركاتو
عبد الرزاق حمد لله: التعاون سينافس على ألقاب الموسم الجديد 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال