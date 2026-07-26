إبراهيم عادل في قائمة نورشيلاند بافتتاح الدوري الدنماركي
الأحد، 26 يوليه 2026 - 15:16
كتب : FilGoal
يتواجد اسم إبراهيم عادل ضمن قائمة فريقه نورشيلاند في الجولة الافتتاحية للدوري الدنماركي أمام هورسينس.
ويحل نورشيلاند ضيفا على هورسينس في السابعة من مساء الأحد.
وأنهى إجازته بعد التواجد مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، وعاد إلى فريقه.
وشارك إبراهيم عادل لمدة دقيقتين فقط في مباراة بلجيكا بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات، قبل أن يشاهد باقي المباريات من مقاعد البدلاء.
وغاب لاعب بيراميدز السابق عن مباراة فريقه ضد جايس السويدي في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي قبل أيام.
وخسر نورشيلاند مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف دون مقابل الخميس الماضي.
ومن المنتظر أن يظهر الدولي المصري في لقاء الإياب بالدنمارك يوم الخميس المقبل.
نرشح لكم
محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ حجازي بعد الاعتزال اعتزال أحمد حجازي اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن كما كشف في الجول .. كاف يعلن عدم زيادة عدد منتخبات كأس إفريقيا 2027 وكيله لـ في الجول: إسلام عيسى يشعر بالاستياء من اتحاد الكرة.. وحسام حسن يدعمه باستمرار مصدر من كاف يكشف لـ في الجول حقيقة زيادة عدد منتخبات كأس إفريقيا 2027 في الجول يكشف ترتيب ومواعيد مباريات منتخب مصر في تصيفات كأس إفريقيا 2027 خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب حسام حسن