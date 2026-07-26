تقرير سعودي: اتحاد جدة يبدأ تحركه الرسمي لضم إمام عاشور

ذكرت جريدة الوئام السعودية أن نادي اتحاد جدة سيبدأ تحركه الرسمي لضم إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر في الساعات المقبلة.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة سيتحرك من أجل ضم الدولي المصري بعد الانتعاشة المالية.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يرسل اتحاد جدة عرضه للأهلي خلال ساعات.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي حتى صيف 2028.

قبل أيام، كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم اتحاد جدة بعرض لضم إمام عاشور لاعب الأهلي.

وفقا للرياضية فإن العرض وصل إلى 6 ملايين دولار للتعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار كراتب للاعب.

وأشار الصحيفة إلى أن الأهلي قد رفض العرض وتمسك بالحصول على مقابل مادي أكبر.

كما تلقى الأهلي عرضا من الاتحاد لضم مروان عطية مقابل 3 ملايين دولار بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار كراتب سنوي.

وشارك الثنائي في مباريات منتخب مصر الـ5 في كأس العالم 2026.

ولعب إمام عاشور البالغ 28 عامًا في 247 مباراة، سجَّل خلالها 53 وصنع 37 هدفًا.

وانضم لاعب غزل المحلة والزمالك السابق إلى الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وسجل عاشور هدفين في كأس العالم 2026، الأول ضد بلجيكا بتسديدة صاروخية، والثاني أمام أستراليا برأسية قوية.

الهدفان كانا باكورة الأهداف الدولية لإمام عاشورالذي لعب 34 مباراة بقميص الفراعنة.