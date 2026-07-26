عبد الرزاق حمد لله: التعاون سينافس على ألقاب الموسم الجديد

الأحد، 26 يوليه 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - الشباب السعودي

كشف المغربي عبد الرزاق حمد لله المهاجم الجديد لفريق التعاون السعودي عن أهدافه في الموسم الجديد.

وقال حمد الله في تصريحات للموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي: "التعاون فريق كبير بوسعه المنافسة على ألقاب الموسم الجديد، وكذلك دوري أبطال آسيا 2".

وأضاف "خصوصا البطولة القارية، رغم أنها ستكون مطمعا للعديد من الأندية ومن بينها التعاون، سنقاتل عليها، ولم لا نحصل عليها ونمثل الكرة السعودية أحسن تمثيل؟".

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وأكد مهاجم التعاون أن الأمور تسير بشكل جيد للإعداد للموسم الجديد في المعسكر، وقال إن فترة المعسكر تعد التوقيت المناسب لتجهيز اللاعب ذهنيا وجسديا، وكل الجوانب المتعلقة بالاستعداد للموسم الجديد.

وأتم "الحمد لله قطعنا شوطا كبيرا جدا في الاستعداد، وإن شاء الله سنكون في أتم الجاهزية قبل حلول موعد المباراة الأولى".

حمد لله يستعد لموسمه التاسع على التوالي في الدوري السعودي، حيث يعد التعاون النادي الرابع الذي يلعب له في البطولة بعد النصر واتحاد جدة والشباب، كما سبق له خوض فترة إعارة قصيرة مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي.

وحقق حمد الله، بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مرتين، مع كل من النصر واتحاد جدة.

وينافس مهاجم التعاون الجديد على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، حيث لا يفصله عن ذلك سوى خمسة أهداف فقط لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الهداف السوري عمر السومة، حيث سجل المهاجم المغربي 156 هدفا.

عبد الرزاق حمد الله التعاون
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