ليكيب: باركولا يرفض تجديد عقده مع باريس.. وليفربول وأرسنال يترقبان

حسم برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان، موقفه من مستقبله، بعدما قرر عدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي، رغم تبقي عامين على نهاية عقده الحالي.

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وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما أنهى المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان، بعدما اتخذ قرارا بعدم تمديد عقده، مؤكدة أن الدافع وراء قراره رياضي وليس ماليا، رغم العرض المحسن الذي قدمه النادي لزيادة راتبه.

وأوضح التقرير أن باركولا لم يعد يرغب في الاستمرار بالدور الذي يؤديه داخل الفريق، إذ يشارك غالبا كبديل أو في مركز الجناح، وهو ما جعله يبدأ نهائيي دوري أبطال أوروبا الأخيرين على مقاعد البدلاء.

ورغم قراره، فإن رحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية لم يُحسم بعد، إذ ستحدد الأسابيع المقبلة مستقبله مع النادي الباريسي.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول وأرسنال وبايرن ميونيخ دخلوا سباق التعاقد مع باركولا، بينما خرج تشيلسي من المنافسة.

وأضافت ليكيب أن تحرك ريال مدريد لضم يان ديوماندي، الهدف الأول لباريس سان جيرمان، غير من خريطة سوق الانتقالات، وقد يكون له تأثير مباشر على مستقبل باركولا خلال الفترة المقبلة.

وخاض باركولا مع باريس سان جيرمان 152 مباراة مسجلا 39 هدفا وصنع 37 آخرين.