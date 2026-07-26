تقرير يكشف تطورات صفقة انتقال هيثم حسن إلى سيلتك

وافق هيثم حسن جناح منتخب مصر على عرض سيلتك الاسكتلندي لضمه، حسب الصحفي جورج تساروشاش المتخصص في أخبار الانتقالات.

وتألق هيثم حسن خلال كأس العالم في مباراتي أستراليا والأرجنتين، ليلفت أنظار بعض الأندية إليه.

أوضح تساروشاش أنه هيثم أعطى موافقته لسيلتك على الانضمام لمدة 4 مواسم.

وأضاف أن ناديه ريال أوفييدو مستعد للسماح له بالرحيل.

ويتفاوض الناديان حاليا على البنود المتعلقة بالمكافآت، حسب تساروشاش.

قبل أيام، كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن اقتراب هيثم حسن من الانتقال لسيلتك.

وفقا لصن فإن بطل اسكتلندا يقترب من حسم التعاقد مع هيثم مقابل 7 ملايين جنيه استرليني لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم جناح ريال أوفييدو واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما صنع هدف منتخب مصر الثاني ضد الأرجنتين، إذ تألق في المباراة التي شهدت إلغاء هدف مصري أثار جدلا تحكيميا واسعا بعد اللقاء.

ورغم خروج منتخب مصر من البطولة عقب الخسارة أمام الأرجنتين، فإن أداء اللاعب جذب اهتمام عدد من الأندية التي بدأت الاستفسار عن موقفه التعاقدي وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا للتقارير الإسبانية فإن أوفييدو يرفض التفريط في هيثم دون الحصول على الشرط الجزائي بالكامل والبالغ 12 مليون يورو، خاصة وأن فياريال فريقه السابق سيحصل على 40% من قيمة انتقاله لأي فريق.

وشارك هيثم حسن في مباراتين مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 وصنع هدفا ضد الأرجنتين، كما أسهم في تسجيل هدفا آخر بطريقة رائعة ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأسهم هيثم حسن في صعود أوفييدو للدوري الإسباني الممتاز، لكن الفريق عاد لدوري الدرجة الثانية بعد موسم واحد.

وشارك هيثم في 38 مباراة خلال الموسم الماضي برفقة أوفييدو وتمكن من صنع ثلاثة أهداف ولم يسجل.