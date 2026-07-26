خبر في الجول - دبش ينتقل إلى أبو قير للأسمدة

تواصل نادي أبو قير للأسمدة لاتفاق مع محمد دبش مدافع سموحة السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com وقع دبش على عقود انتقاله إلى صفوف أبو قير للأسمدة بعقد يمتد لمدة موسمين.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم أبو قير للأسمدة لصفوفه استعدادا للموسم الجديد، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

وبدأ دبش مسيرته في ناشئين الإسماعيلي 2010 وانتقل منها إلى فريق قنا، ومنها إلى اتحاد الشرطة، ثم انتقل إلى كفر الزيات ومنها إلى بتروجت، ثم إلى مصر المقاصة والبنك الأهلي وانتقل إلى المصري ثم سموحة لينتهي عقده مع سموحة في نهاية الموسم المنتهي.

وخاض مع سموحة 26 مباراة بدون تسجيل أو صناعة أهداف.

وعاد أبو قير للأسمدة للدوري المصري لذلك يعمل الفريق على تعزيز صفوفه بصفقات مميزة من أجل الاستعداد للموسم الجديد والبقاء في الدوري وتجنب الهبوط.