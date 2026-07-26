خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع فوزي الحناوي

أتم نادي سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع فوزي الحناوي لاعب حرس الحدود، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فوزي الحناوي النادي : حرس الحدود سيراميكا كليوباترا

وحسبما علم FilGoal.com وقع فوزي الحناوي على عقود انضمامه إلى سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

ومن المنتظر أن يمنح حرس الحدود الاستغناء الخاص باللاعب إلى سيراميكا كليوباترا خلال الساعات المقبلة، تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله بشكل رسمي.

وسيشارك الحناوي في معسكر إعداد سيراميكا كليوباترا خلال الساعات القادمة، استعدادا للموسم الجديد.

وخاض الحناوي مع حرس الحدود 55 مباراة مسجلا هدفين وصنع 12 آخرين.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة في مرحلة تحديد البطل.