آس: فينيسيوس يضع تجديد عقده مع ريال مدريد أولوية ولا يفكر في الرحيل

الأحد، 26 يوليه 2026 - 12:33

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

لا يزال مستقبل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد مجهولا خاصة في ظل اهتمام الفريق بالتعاقد مع يان ديوماندي جناح لايبزيج الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، رغم تزايد اهتمام كبار أندية أوروبا بضمه، مؤكدة أن أولوية اللاعب هي تجديد عقده مع النادي الملكي، وهو ما يتوافق مع رغبة الإدارة أيضا.

وأوضحت الصحيفة أن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع يان ديوماندي، أحد أبرز نجوم كأس العالم، أثار تكهنات حول مستقبل فينيسيوس، خاصة أن اللاعب الجديد يتشارك وكيل الأعمال نفسه مع النجم البرازيلي، فريدريكو بينا، إلا أن تلك الأنباء لا تعكس الواقع.

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وأضاف التقرير أن أرسنال هو أحدث الأندية التي استفسرت عن موقف فينيسيوس، بعدما سبقه ليفربول بإبداء اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب مجانا في صيف 2027، حال عدم تجديد عقده مع ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن مفاوضات التجديد ستُستأنف الأسبوع المقبل عقب عودة فينيسيوس من إجازته، إذ يرغب اللاعب في الاجتماع مع مسؤولي النادي لمعرفة مكانته في المشروع الجديد بقيادة جوزيه مورينيو، إضافة إلى مناقشة راتبه بما يتناسب مع مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ويرى مورينيو أن ريال مدريد يجب ألا يفرط في لاعب بقيمة فينيسيوس، كما يخطط لتكوين ثلاثي هجومي قوي يضم ديوماندي وكيليان مبابي وفينيسيوس، خلفهم جود بيلينجهام.

وكانت مفاوضات التجديد قد وصلت إلى مراحل متقدمة قبل أن تتوقف عقب كأس العالم للأندية، بعدما قلص فينيسيوس مطالبه المالية ورفع ريال مدريد عرضه، لتصبح الفجوة بين الطرفين محدودة للغاية، لكن الاتفاق النهائي لم يكتمل.

ووفقا للصحيفة، يطلب فينيسيوس حاليا راتبا سنويا يبلغ نحو 20 مليون يورو صافيا، بزيادة خمسة ملايين يورو فقط عن متوسط راتبه الحالي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن فينيسيوس يشعر بأنه لم يحظ بالتقدير الكافي خلال الفترة الماضية، بعد اهتمام النادي بالتعاقد مع جوليان ألفاريز ثم مايكل أوليسي، إلى جانب وصول جود بيلينجهام وكيليان مبابي، لكنه لا يزال يرى مستقبله داخل ريال مدريد، فيما تعتبر إدارة النادي أن تجديد عقده سيكون بمثابة أهم صفقات الفريق في الفترة المقبلة.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور
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