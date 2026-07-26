محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ حجازي بعد الاعتزال

الأحد، 26 يوليه 2026 - 12:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أحمد حجازي

وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر رسالة لزميله أحمد حجازي بعد اعتزال كرة القدم.

وأعلن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر اعتزال كرة القدم بشكل رسمي يوم السبت.

وقال صلاح عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي: "الرحلة كانت طويلة، عشناها سويا منذ طفولتنا. استمتعنا بكل مرحلة فيها. بالتوفيق في القادم".

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الثنائي يرتبط بعلاقة صداقة قوية امتدت لسنوات رغم اختلاف مسيرة كل لاعب منهما.

فقد لعبا سويا في منتخب الناشئين والشباب، وارتدى كلاهما قميص منتخب مصر الأول للمرة الأولى في المباراة نفسها عام 2011.

وقرر حجازي إنهاء مسيرته الكروية وهو في عمر الـ35 عاما، بعد نهاية تعاقده مع نادي نيوم السعودي.

وكشفت جريدة الشرق الأوسط أنَّ إدارة نادي نيوم تتجه للاستفادة من خبرات أحمد حجازي خارج المستطيل الأخضر، من خلال منحه منصباً ضمن الطاقم الإداري للنادي خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في قدراته القيادية وخبراته المتراكمة داخل كرة القدم (التفاصيل).

وانتقل حجازي - 35 عاما - إلى نيوم قبل موسمين بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وقاد الدولي المصري فريقه للتأهل من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

فيما أنهى الفريق موسم 2025-2026 من الدوري السعودي في المركز الثامن.

وبدأ حجازي مسيرته مع نادي الإسماعيلي في عام 2009، وانضم منه إلى فيورنتينا الإيطالي ثم إلى بريشيا قبل أن يعود إلى مصر وينضم لصفوف الأهلي في عام 2015.

واحترف حجازي مرة أخرى وانضم لصفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في 2018، ومنه انتقل إلى اتحاد جدة السعودي.

قبل أن ينهي مسيرته مع نادي نيوم.

ومع منتخب مصر شارك حجازي في 88 مباراة دولية وسجل هدفين، كما شارك مع الفراعنة في كأس العالم 2018.

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