ليفربول ينتصر برباعية أمام سندرلاند في أولى محطاته الودية

حقق ليفربول انتصارا مثيرا في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد أمام سندرلاند بنتيجة 4-2.

وسجل رباعية ليفربول كل من: كيران موريسون، ودومنيك سوبوسلاي، وفيدريكو كييزا، ولويس كوماس، فيما أحرز ثنائية سندرلاند إنزو لو في، وتيمور توتيروف.

شهدت المباراة في دقائقها الأولى إصابة جو جوميز وتبديله بالشاب إيفياني ندوكوي.

وتقدم ليفربول عند الدقيقة 13 بهدف الشاب كيران موريسون بصناعة من هيرفي إليوت.

وعادل إنزو لو في النتيجة عند الدقيقة 28 بصناعة من الشاب كريس ريج.

وتقدم تيمور توتيروف في النتيجة لصالح سندرلاند بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني صناعة جايدون جونز.

وعادل سوبوسلاي النتيجة لصالح الريدز بتسديدة صاروخية في الدقيقة 56.

وأعاد فيدريكو كييزا التقدم من جديد لصالح ليفربول عند الدقيقة 72 صناعة كالفين رامسي.

وأكد لويس كوماس انتصار ليفربول بالهدف الرابع في الدقيقة 85 بصناعة سوبوسلاي.

ليحقق أندوني إيراولا انتصاره الأول مع الريدز في أول اختبار ودي استعدادا للموسم الجديد.