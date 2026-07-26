هل يرحل بونو؟ الهلال يقترب من التعاقد مع حارس نيوم

ذكر موقع فوت ميركاتو أن الهلال يقترب من التعاقد مع البولندي مارسين بولكا حارس نيوم هذا الصيف.

حارس نيس السابق انتقل إلى الدوري السعودي الموسم الماضي، لكنه غاب معظم فترات الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويبدو أن اقتراب الهلال من ضم بولكا يعد إشارة للرحيل المحتمل لحارسه الأساسي ياسين بونو.

فقد كشفت تقارير صحفية مغربية عن إمكانية رحيل الحارس الدولي ياسين بونو عن صفوف الهلال السعودي.

وبحسب موقع "لو سيت أنفو سبورت" المغربي، فإن الهلال يدرس رفع اسم ياسين بونو من القائمة المحلية والاعتماد عليه في البطولة الآسيوية فقط لفتح المجال أمام ضم لاعب أجنبي جديد.

ويمتد تعاقد ياسين بونو مع الهلال حتى صيف 2028.

قبل أيام، عاد محمد العويس حارس منتخب السعودية لصفوف الهلال قادما من العلا.

وكان بولكا قد انضم إلى نيوم في الصيف الماضي، لكنه أصيب في أوائل سبتمبر وعاد للملاعب في شهر أبريل.

ولعب بولكا 6 مباريات فقط بقميص نيوم.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن للمشاركة في المسابقات المحلية.