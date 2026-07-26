هل يرحل بونو؟ الهلال يقترب من التعاقد مع حارس نيوم

الأحد، 26 يوليه 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس

ذكر موقع فوت ميركاتو أن الهلال يقترب من التعاقد مع البولندي مارسين بولكا حارس نيوم هذا الصيف.

حارس نيس السابق انتقل إلى الدوري السعودي الموسم الماضي، لكنه غاب معظم فترات الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويبدو أن اقتراب الهلال من ضم بولكا يعد إشارة للرحيل المحتمل لحارسه الأساسي ياسين بونو.

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: حجازي يبدأ مسيرته الإدارية بعد الاعتزال من بوابة نيوم تقرير: الأهلي يقترب من فسخ تعاقده مع كريستو الرباط الصليبي يضرب لاعب اتحاد جدة عبد الله جمعة: لافيينا بوابتي للعودة إلى منتخب مصر

فقد كشفت تقارير صحفية مغربية عن إمكانية رحيل الحارس الدولي ياسين بونو عن صفوف الهلال السعودي.

وبحسب موقع "لو سيت أنفو سبورت" المغربي، فإن الهلال يدرس رفع اسم ياسين بونو من القائمة المحلية والاعتماد عليه في البطولة الآسيوية فقط لفتح المجال أمام ضم لاعب أجنبي جديد.

ويمتد تعاقد ياسين بونو مع الهلال حتى صيف 2028.

قبل أيام، عاد محمد العويس حارس منتخب السعودية لصفوف الهلال قادما من العلا.

وكان بولكا قد انضم إلى نيوم في الصيف الماضي، لكنه أصيب في أوائل سبتمبر وعاد للملاعب في شهر أبريل.

Image

ولعب بولكا 6 مباريات فقط بقميص نيوم.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن للمشاركة في المسابقات المحلية.

مارسين بولكا الهلال نيوم
نرشح لكم
تقرير يكشف تطورات صفقة انتقال هيثم حسن إلى سيلتك تقرير: صراع ثلاثي على مدافع توتنام صن: يونايتد يراقب وضع واتكينز مع أستون فيلا تقرير: تشالوباه يقترب من مغادرة تشيلسي بعد مفاوضات متقدمة مع كومو خبر في الجول – البنك الأهلي في مفاوضات مع أيمن أمير عبد العزيز بعد رفع اسمه من قائمة الزمالك آس: باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد للحصول على خدمات رودري تقرير: بيدرو نيتو معروض على الهلال.. وموقف تشيلسي تقرير: مانشستر يونايتد يدرس فكرة التعاقد مع جوناثان رو
أخر الأخبار
تقرير يكشف تطورات صفقة انتقال هيثم حسن إلى سيلتك 20 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - دبش ينتقل إلى أبو قير للأسمدة 21 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع فوزي الحناوي 43 دقيقة | الكرة المصرية
آس: فينيسيوس يضع تجديد عقده مع ريال مدريد أولوية ولا يفكر في الرحيل 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ حجازي بعد الاعتزال ساعة | منتخب مصر
ليفربول ينتصر برباعية أمام سندرلاند في أولى محطاته الودية ساعة | الكرة الأوروبية
هل يرحل بونو؟ الهلال يقترب من التعاقد مع حارس نيوم ساعة | ميركاتو
تقرير: الأهلي يقترب من فسخ تعاقده مع كريستو ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال