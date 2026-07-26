تقرير: الأهلي يقترب من فسخ تعاقده مع كريستو
الأحد، 26 يوليه 2026 - 11:48
كتب : FilGoal
يقترب الأهلي من فسخ تعاقده مع التونسي محمد الضاوي "كريستو"، وفقا لتقارير تونسية.
وذكرت شبكة نسمة سبورت أن هناك مفاوضات متقدمة بين محمد الضاوي والأهلي لفسخ العقد بالتراضي.
ويمتد عقد اللاعب مع الأهلي حتى صيف 2027.
يذكر أن اللاعب التونسي ارتدى قميص النجم الساحلي خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الأهلي.
ولعب كريستو البالغ من العمر 22 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.
ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.
وبدأ كريستو مسيرته في صفوف النجم الساحلي.
وانتقل اللاعب إلى الأهلي في صفقة تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي.
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