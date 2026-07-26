في مشاركة كاسيميرو الأولى.. سواريز يقود إنتر ميامي للانتصار أمام مونتريال
الأحد، 26 يوليه 2026 - 11:32
كتب : FilGoal
حقق إنتر ميامي انتصارا مثيرا أمام مونتريال بهدف مقابل لا شيء في الجولة 17 من الدوري الأمريكي.
وسجل هدف إنتر ميامي الوحيد لويس سواريز من ركلة جزاء.
ورفع إنتر ميامي رصيده للنقطة 37 في المركز الثاني وبفارق نقتطين عن المتصدر ناشفيل.
وشهدت المباراة المشاركة الأولى للوافد الجديد كاسيميرو مع الفريق من بداية المباراة.
واستمر غياب ليونيل ميسي قائد الفريق بسبب راحته بعد المشاركة في كأس العالم 2026.
وسجل لويس سواريز هدف إنتر ميامي الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 81 ووضعها على طريقة "بانيننكا".
A goal for @InterMiamiCF, a goal for Germán Berterame. 🩷 pic.twitter.com/c23xvNV91K— Major League Soccer (@MLS) July 26, 2026
ليحقق إنتر ميامي انتصارا هاما في صراع الفريق للحصول على لقب الدوري الأمريكي.
نرشح لكم
نيمار يسجل ثنائية مع سانتوس في مباراته الأولى بعد كأس العالم إنفانتينو لـ الأرجنتين: أذهلتم العالم.. ومستقبلكم واعد التونسي إلياس عاشوري إلى سان دييجو الأمريكي الإفريقي الثامن في تشيلي.. فوزينيا على أعتاب الانضمام لـ كولو كولو باريديس: ميسي قرر الاعتزال دوليا.. وأتمنى أن يتراجع بعد 17 عاما.. نيكولاس أوتاميندي يعتزل اللعب دوليا ليفاندوفسكي يتعثر في ظهوره الأول مع شيكاغو فاير بأقدام لويس سواريز "الحياة مزحة".. نيمار يشارك في بطولة بوكر قبل العودة لخوض المباريات مع سانتوس