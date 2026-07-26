في مشاركة كاسيميرو الأولى.. سواريز يقود إنتر ميامي للانتصار أمام مونتريال

حقق إنتر ميامي انتصارا مثيرا أمام مونتريال بهدف مقابل لا شيء في الجولة 17 من الدوري الأمريكي.

وسجل هدف إنتر ميامي الوحيد لويس سواريز من ركلة جزاء.

ورفع إنتر ميامي رصيده للنقطة 37 في المركز الثاني وبفارق نقتطين عن المتصدر ناشفيل.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للوافد الجديد كاسيميرو مع الفريق من بداية المباراة.

واستمر غياب ليونيل ميسي قائد الفريق بسبب راحته بعد المشاركة في كأس العالم 2026.

وسجل لويس سواريز هدف إنتر ميامي الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 81 ووضعها على طريقة "بانيننكا".

A goal for @InterMiamiCF, a goal for Germán Berterame. 🩷 pic.twitter.com/c23xvNV91K — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2026

ليحقق إنتر ميامي انتصارا هاما في صراع الفريق للحصول على لقب الدوري الأمريكي.