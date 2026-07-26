في مشاركة كاسيميرو الأولى.. سواريز يقود إنتر ميامي للانتصار أمام مونتريال

الأحد، 26 يوليه 2026 - 11:32

كتب : FilGoal

لويس سواريز

حقق إنتر ميامي انتصارا مثيرا أمام مونتريال بهدف مقابل لا شيء في الجولة 17 من الدوري الأمريكي.

وسجل هدف إنتر ميامي الوحيد لويس سواريز من ركلة جزاء.

ورفع إنتر ميامي رصيده للنقطة 37 في المركز الثاني وبفارق نقتطين عن المتصدر ناشفيل.

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وشهدت المباراة المشاركة الأولى للوافد الجديد كاسيميرو مع الفريق من بداية المباراة.

واستمر غياب ليونيل ميسي قائد الفريق بسبب راحته بعد المشاركة في كأس العالم 2026.

وسجل لويس سواريز هدف إنتر ميامي الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 81 ووضعها على طريقة "بانيننكا".

ليحقق إنتر ميامي انتصارا هاما في صراع الفريق للحصول على لقب الدوري الأمريكي.

لويس سواريز إنتر ميامي
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