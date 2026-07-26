الشرق الأوسط: حجازي يبدأ مسيرته الإدارية بعد الاعتزال من بوابة نيوم

الأحد، 26 يوليه 2026 - 11:27

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

كشفت جريدة الشرق الأوسط أنَّ إدارة نادي نيوم تتجه للاستفادة من خبرات أحمد حجازي خارج المستطيل الأخضر، من خلال منحه منصباً ضمن الطاقم الإداري للنادي خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في قدراته القيادية وخبراته المتراكمة داخل كرة القدم.

وأعلن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر اعتزال كرة القدم بشكل رسمي يوم السبت.

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية نيوم الرامية إلى استقطاب الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على الإسهام في بناء منظومة احترافية، تواكب طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد وجوده في الدوري السعودي للمحترفين، وفي نادي نيوم للسنة الثانية، حسب التقرير.

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وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يعلن نادي نيوم خلال الأيام المقبلة التفاصيل الرسمية المتعلقة بالمنصب الذي سيتولاه حجازي، في إطار إعادة هيكلة العمل الإداري والفني استعداداً للموسم الجديد.

وقرر حجازي إنهاء مسيرته الكروية وهو في عمر الـ35 عاما، بعد نهاية تعاقده مع نادي نيوم السعودي.

وانتقل حجازي - 35 عاما - إلى نيوم قبل موسمين بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وقاد الدولي المصري فريقه للتأهل من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

فيما أنهى الفريق موسم 2025-2026 من الدوري السعودي في المركز الثامن.

وبدأ حجازي مسيرته مع نادي الإسماعيلي في عام 2009، وانضم منه إلى فيورنتينا الإيطالي ثم إلى بريشيا قبل أن يعود إلى مصر وينضم لصفوف الأهلي في عام 2015.

واحترف حجازي مرة أخرى وانضم لصفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في 2018، ومنه انتقل إلى اتحاد جدة السعودي.

قبل أن ينهي مسيرته مع نادي نيوم.

ومع منتخب مصر شارك حجازي في 88 مباراة دولية وسجل هدفين، كما شارك مع الفراعنة في كأس العالم 2018.

أحمد حجازي نيوم
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