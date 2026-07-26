نيمار يسجل ثنائية مع سانتوس في مباراته الأولى بعد كأس العالم

الأحد، 26 يوليه 2026 - 11:20

كتب : FilGoal

نيمار

قاد نيمار فريقه سانتوس للتعادل مع شابيكوينسي بهدفين لكل فريق في الدوري البرازيلي.

وسجل ثنائية سانتوس نيمار، فيما أحرز ثنائية شابيكوينسي مارشينو، وجواو أنانياس بالخطأ في مرمى فريقه.

وبهذا التعادل وصل رصيد سانتوس إلى النقطة 22 في المركز 14 بينما أصبح رصيد شابيكوينسي 10 نقاط في المركز الأخير.

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افتتح نيمار التسجيل في الدقيقة 36 بعد تمريرة مميزة مع ألفارو باريال ليضعها نيمار في الشباك مفتتحا التسجيل لسانتوس.

وبعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني سجل مارشينيو التعادل بصناعة من جيوفاني أوجوستو.

وتقدم فريق شابيكوينسي بعد عشر دقائق من هدف التعادل عن طريق جواو أنانياس بالخطأ في مرماه.

وعادل نيمار النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من علامة الجزاء.

لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقان ويبقى الترتيب كما هو عليه قبل انطلاق الجولة 20 من الدوري البرازيلي.

نيمار سانتوس الدوري البرازيلي
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