الرباط الصليبي يضرب لاعب اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة إصابة لاعبه حامد الغامدي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وكشف النادي عبر حسابه على إكس أن الغامدي تعرض للإصابة خلال المواجهة التجريبية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ضمن معسكره الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح النادي أن الجهاز الطبي يعمل حاليًا على استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وتشكل إصابة الغامدي ضربة قوية للنمور قبل الموسم الجديد، الذي يفتتحه بلقاء الجزيرة الإماراتي في 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

علمًا أن الفريق سيفقد جهود لاعب آخر مع انطلاق الموسم بداعي الإصابة أيضًا، وهو أحمد شراحيلي، الذي خضع إلى عملية جراحية بعد إصابته بتمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر.

وارتدى الغامدي قميص النمور موسمًا ونصف الموسم، بصيغة الإعارة من نادي الاتفاق، قبل أن ينتقل اللاعب بشكل نهائي إلى النادي الجداوي في صيف 2025 بموجب عقد يمتد حتى 2030.

وخلال مسيرته مع اتحاد جدة، خاض الغامدي 34 مباراة، وأحرز هدفًا، وصنع مثله.

وفي الموسم الماضي، خاض الغامدي 11 مباراة في مختلف المسابقات دون أي مساهمة تهديفية، سواء بالتسجيل أو الصناعة.