عبد الله جمعة: لافيينا بوابتي للعودة إلى منتخب مصر

الأحد، 26 يوليه 2026 - 10:46

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة

أعرب عبد الله جمعة لاعب لافيينا الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، مؤكدا ثقته في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري المصري خلال الموسم المقبل.

عبد الله جمعة

النادي : لافيينا

لافيينا

وأعلن لافيينا مساء الأمس السبت عن التعاقد مع عبد الله جمعة في صفقة انتقال حر.

وقال جمعة عبر الصفحة الرسمية لنادي لافيينا: "أود أن أشكر الأستاذ محمود الأسيوطي والكابتن مانجا على الثقة التي منحاني إياها".

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وواصل "بإذن الله، سيكون هذا هو موسم الصعود إلى الدوري".

وأتم "أتمنى أن أكون حاضرًا مع الفريق في الموسم المقبل بالدوري المصري، ويكون لافيينا بوابة عودتي لمنتخب مصر من جديد".

ووقع اللاعب على عقد يمتد لمدة موسمين، ليصبح أحد تدعيمات لافيينا استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ عبد الله جمعة مسيرته مع ناشئين إنبي عام 2013 وتم تصعيده سريعا للفريق الأول.

وانتقل من إنبي إلى يونيون بيرلين على سبيل الإعارة يناير 2014.

ورحل إلى المصري من إنبي على سبيل الإعارة يناير 2017، وانتقل من إنبي إلى الزمالك صيف 2017 ليواصل مع الفريق 7 مواسم وينتقل إلى بلدية المحلة في انتقالات يناير 2024 وأنهى عقده مع الفريق صيف 2024.

ليعود من جديد إلى الملاعب بعد غياب عامين عن الملاعب من بوابة لافيينا في دوري المحترفين.

لافيينا عبد الله جمعة
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