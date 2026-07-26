أوسيمين: لم أحصل على راتبي منذ 3 أشهر.. ولولاي لما عرف أحد جالاتا سراي

هاجم فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي جماهير ناديه، بعد تعرضه لانتقادات، على خلفية أزمة تأخر مستحقاته المالية.

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتاسراي

ووفقا لما تم تداوله فإن المهاجم النيجيري أرسل إخطارا رسميا إلى إدارة جالاتا سراي بسبب عدم حصوله على راتبه منذ ثلاثة أشهر، قبل أن يرد بغضب على انتقادات الجماهير.

وقال أوسيمين عبر بث مباشر على حسابه الرسمي انستجرام: "لم أتقاض راتبي منذ ثلاثة أشهر، ولولا وجودي لما عرف أحد في العالم جالاتا سراي، إذا لم تمنحوني مستحقاتي، فسأرحل، أنتم جاحدون".

وانضم أوسيمين إلى جالاتا سراي صيف 2025 وينتهي عقده مع الفريق صيف 2029.

وخاض معهم 74 مباراة مسجلا 59 هدفا وصنع 16 آخرين.

وحقق أوسيمين مع جالاتا سراي لقبين للدوري التركي ولقب كأس تركيا، ونال جائزة لاعب الموسم مرة واحدة.