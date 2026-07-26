مواعيد مباريات الأحد 26 يوليو - بيراميدز وبرسبوليس.. ونابولي ضد كاراريسي وديا

يشهد اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026 مجموعة من المباريات الودية تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 يوليو والقنوات الناقلة.

ويلعب بيراميدز أولى مبارياته التحضيرية أمام برسبوليس في معسكره التحضيري بتركيا استعدادا للموسم الجديد في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ونابولي يواجه كاراريسي وديا في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأياكس أمام بيرنلي في تمام الثالثة عصرا.

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