مواعيد مباريات الأحد 26 يوليو - بيراميدز وبرسبوليس.. ونابولي ضد كاراريسي وديا

الأحد، 26 يوليه 2026 - 10:16

كتب : FilGoal

بيراميدز

يشهد اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026 مجموعة من المباريات الودية تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 يوليو والقنوات الناقلة.

ويلعب بيراميدز أولى مبارياته التحضيرية أمام برسبوليس في معسكره التحضيري بتركيا استعدادا للموسم الجديد في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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ونابولي يواجه كاراريسي وديا في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأياكس أمام بيرنلي في تمام الثالثة عصرا.

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بيراميدز توتنام مباريات اليوم
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