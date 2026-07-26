مواعيد مباريات الأحد 26 يوليو - بيراميدز وبرسبوليس.. وتوتنام يواجه أوكلاند وديا
الأحد، 26 يوليه 2026 - 10:16
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026 مجموعة من المباريات الودية تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد.
ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 يوليو والقنوات الناقلة.
ويلعب بيراميدز أولى مبارياته التحضيرية أمام برسبوليس في معسكره التحضيري بتركيا استعدادا للموسم الجديد في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
ويواجه توتنام أوكلاند سيتي النيوزيلندي وديا في معسكره التحضيري بنيوزيلندا استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع مباراة توتنام عبر قناة أون سبورت بلس بشكل حصري، حيث حصلت باقة أون سبورت على حقوق مجموعة من المباريات التحضيرية للأندية استعدادا للموسم الجديد.
للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.
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