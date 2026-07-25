اعتزال أحمد حجازي

أعلن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر اعتزال كرة القدم بشكل رسمي.

أحمد حجازي النادي : لاعب حر

وقرر حجازي إنهاء مسيرته الكروية وهو في عمر الـ35 عاما، بعد نهاية تعاقده مع نادي نيوم السعودي.

وانتقل حجازي - 35 عاما - إلى نيوم قبل موسمين بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

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وقاد الدولي المصري فريقه للتأهل من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

فيما أنهى الفريق موسم 2025-2026 من الدوري السعودي في المركز الثامن.

وبدأ حجازي مسيرته مع نادي الإسماعيلي في عام 2009، وانضم منه إلى فيورنتينا الإيطالي ثم إلى بريشيا قبل أن يعود إلى مصر وينضم لصفوف الأهلي في عام 2015.

واحترف حجازي مرة أخرى وانضم لصفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في 2018، ومنه انتقل إلى اتحاد جدة السعودي.

قبل أن ينهي مسيرته مع نادي نيوم.

ومع منتخب مصر شارك حجازي في 88 مباراة دولية وسجل هدفين، كما شارك مع الفراعنة في كأس العالم 2018.