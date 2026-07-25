خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع الجزائري خير الدين طوال

أنهى المصري اتفاقه مع الجزائري خير الدين طوال لاعب وفاق سطيف، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

خير الدين طوال النادي : اتحاد العاصمة المصري

وعلم FilGoal.com أن المصري نجح في حسم الاتفاق مع اللاعب، رغم وجود عرض سابق من البنك الأهلي للحصول على خدماته.

وأتم خير الدين طوال كافة تفاصيله المالية مع النادي المصري، في انتظار استكمال إجراءات التعاقد والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وبدأ مسيرته مع اتحاد العاصمة الجزائري عام 2023 وانتقل منها إلى نجم بن عكنون الجزائري عام 2024 على سبيل الإعارة وانتقل إلى مولودية البيض الجزائري إعارة صيف 2024 ثم إلى وفاق سطيف صيف 2025.

وخاض مع وفاق سطيف 32 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 4 آخرين.