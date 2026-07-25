إيراولا: فالفيردي هو المدرب الأكثر تأثيرا في مسيرتي التدريبية

أكد أندوني إيراولا مدرب ليفربول، أن إرنستو فالفيردي هو المدرب الأكثر تأثيرا في مسيرته، مشيرا إلى أنه تعلم منه أكثر مما تعلمه من بقية المدربين الذين عمل معهم.

وقال إيراولا في تصريحات عبر شبكة ذا أثلتيك: "تعلمت الكثير من إرنستو فالفيردي، الجميع يسألني عن مارسيلو بيلسا، ولعبت أيضا تحت قيادة فيسنتي ديل بوسكي مع منتخب إسبانيا، وحتى في نهاية مسيرتي عملت مع باتريك فييرا".

وواصل "إذا كان علي اختيار مدرب واحد أثر في مسيرتي التدريبية، فسيكون دائما إرنستو فالفيردي".

وأردف "أعتقد أن أعظم ما يميز فالفيردي هو حسه السليم، لم يكن يجعل المشكلات أكبر مما هي عليه، وكان دائما يتفهم اللاعبين".

وأضاف "المدربون مهمون لأنهم يحاولون تعظيم إمكانيات كل لاعب، وخلق البيئة المناسبة التي تساعدهم على تقديم أفضل مستوياتهم".

وأتم "لكن عندما تحافظ على هذا القدر من الاستمرارية لسنوات طويلة مثل يورجن كلوب وبيب جوارديولا، فمن الطبيعي أن يصبحا الشخصيتين الأبرز في عالم التدريب".

وخاض إيراولا في مسيرته التدريبية 341 مباراة محققا 135 انتصارا و93 تعادل و113 هزيمة.