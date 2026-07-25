خبر في الجول - زد يتفق على ضم عبد الرحمن جودة من بيراميدز
السبت، 25 يوليه 2026 - 18:05
كتب : عمرو نبيل
توصل نادي زد إلى اتفاق مع بيراميدز على ضم المدافع عبد الرحمن جودة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
عبد الرحمن جودة
النادي : بيراميدز
وعلم FilGoal.com أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ولا يتضمن عقد الإعارة أي بنود إضافية، إذ لا توجد أحقية أو نية لشراء اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم.
ويمتد تعاقد جودة مع بيراميدز حتى عام 2027.
وبدأ عبد الرحمن جودة مسيرته مع النصر وانتقل إلى ناشئين بيراميدز عام 2022، وفي 2024 تم تصعيده للفريق الأول لبيراميدز.
وانتقل منها إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لموسم وعاد من جديد لينتقل إلى الاتحاد السكندري يناير 2026 وعاد إلى بيراميدز عقب نهاية الموسم.
وخاض في مسيرته 35 مباراة مسجلا 5 أهداف.
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