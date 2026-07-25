سبورت: رغم اهتمام سيتي.. برشلونة يتمسك بـ مارك برنال

السبت، 25 يوليه 2026 - 18:04

كتب : FilGoal

مارك بيرنال - برشلونة

لا ينوي برشلونة التخلي عن لاعب وسطه الشاب مارك برنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن مانشستر سيتي يضع برنال ضمن أبرز أهدافه، باعتباره المرشح لخلافة رودري على المدى الطويل، في ظل ارتباط الأخير بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن برنال يعد من أقل لاعبي الفريق الأول أجرًا في برشلونة، وهو ما زاد من الاهتمام بمستقبله، خاصة مع استعداد مانشستر سيتي لمنحه راتبًا أعلى بكثير.

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ويتضمن عقد اللاعب شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 500 مليون يورو، لكن الأزمة الحقيقية تتعلق براتبه الحالي، وليس في بند فسخ العقد.

ورغم ذلك، يتمسك برشلونة باستمرار اللاعب، ومن المتوقع أن يسرع النادي مفاوضات تجديد عقده وتحسين راتبه بعد اهتمام مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن الأولوية الأولى لبرنال هي الاستمرار مع برشلونة، مع إمكانية الإعلان عن عقد جديد خلال الفترة المقبلة.

كما ارتبط اسم اللاعب أيضًا بالانتقال إلى تشيلسي وأرسنال وأتلتيكو مدريد.

ويرى برشلونة أن التخلي عن برنال سيكون قرارًا خاطئًا، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، والتي قد تجعله أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم خلال السنوات المقبلة.

ورغم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة العام الماضي، نجح برنال في العودة بقوة وشارك بانتظام خلال موسم 2025-2026.

ويأمل لاعب الوسط، البالغ طوله 1.93 متر، في مواصلة تطوره خلال الموسم الجديد، من أجل حجز مكان له في صفوف منتخب إسبانيا الأول قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

ويبلغ برنال من العمر 19 عامًا، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في أغسطس 2024، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في الركبة نهاية الشهر ذاته أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام.

ورغم الإصابة، عاد اللاعب ليشارك في 33 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

ويرتبط برنال بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2029، إلا أن مستقبله أصبح محل تكهنات واسعة في الفترة الأخيرة.

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