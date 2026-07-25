سكاي: بن ناصر يعمل على فسخ عقده مع ميلان.. والانتقال إلى الغرافة

السبت، 25 يوليه 2026 - 17:51

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

أسدل إسماعيل بن ناصر الستار على مسيرته مع ميلان، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الذي كان يمتد حتى صيف 2027.

إسماعيل بن ناصر

النادي : دينامو زغرب

الغرافة

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن لاعب الوسط الجزائري سيواصل مسيرته مع الغرافة القطري، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري القطري.

وكان بن ناصر قد انضم إلى ميلان قادما من إمبولي في صيف 2019، ولعب دورا بارزا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، كما ساهم في الفوز بكأس السوبر الإيطالي عام 2024.

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وخلال الفترة الأخيرة، خرج اللاعب في أكثر من إعارة، إذ لعب ستة أشهر مع مارسيليا في 2025، قبل أن يقضي الموسم الماضي مع دينامو زغرب.

وخاض بن ناصر 20 مباراة بقميص دينامو زغرب، سجل خلالها هدفين، وساهم في تتويج الفريق بثنائية الدوري والكأس في كرواتيا، قبل أن يقرر إنهاء رحلته مع ميلان والانتقال إلى الغرافة.

وشارك بن ناصر مع ميلان في 178 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 12 آخرين.

ميلان الغرافة إسماعيل بن ناصر
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