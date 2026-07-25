بعد مسيرة امتدت لأكثر من 15 عاما.. محمد بسيوني يعلن اعتزاله كرة القدم

السبت، 25 يوليه 2026 - 17:28

كتب : FilGoal

محمد بسيوني - البنك الأهلي ضد الإسماعيلي

أعلن محمد بسيوني اعتزال كرة القدم بشكل رسمي، منهيا مسيرة استمرت لأكثر من 15 عاما داخل الملاعب، وذلك عبر رسالة مؤثرة نشرها على حسابه الشخصي.

وكتب بسيوني عبر حسابه الرسمي فيس بوك: "كل بداية وليها نهاية، والنهاردة بكتب السطر الأخير في رحلتي كلاعب كرة قدم، من 2010، بدأت الحلم بقلب مليان شغف، مكنتش أعرف إن الكرة هتاخدني في رحلة ممتعة بكل تفاصيلها".

ووجه اللاعب الشكر إلى جميع الأندية التي دافع عن ألوانها، وعلى رأسها المصري البورسعيدي، مؤكدا أن جماهيره كان لها فضل كبير في مسيرته بعد الله، كما وجه الشكر إلى المريخ، واتحاد الشرطة، وإنبي، والبنك الأهلي، مشيدا بما قدمته له تلك الأندية خلال مشواره.

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كما وجه بسيوني رسالة تقدير إلى جميع المدربين الذين منحوه الثقة، وزملائه في الملاعب، والجماهير التي دعمته أو انتقدته، مؤكدا أن الجميع كان له دور في تطوره كلاعب.

واختتم رسالته قائلا: "بخرج من الملعب، بس حب الكرة هيفضل في قلبي، شكرا لكل لحظة، شكرا لكل الجمهور، دي مش نهاية الطريق، دي بداية لمرحلة جديدة إن شاء الله".

وخاض بسيوني مع الأندية التي شارك بها 316 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 24 آخرين.

محمد بسيوني البنك الأهلي
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