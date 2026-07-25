فنربخشة يصدر بيانا لتوضيح موقفه من ضم لياو وديميروفيتش

السبت، 25 يوليه 2026 - 13:13

كتب : FilGoal

شعار نادي فنربخشة

أوضح نادي فنربخشة التركي حقيقة تقديمه عرضا لضم رافائيل لياو لاعب ميلان الإيطالي مقابل 100 مليون يورو.

رافائيل لياو

النادي : ميلان

إيرميدين ديميروفيتش

النادي : شتوتجارت

فنربخشة

وربطت التقارير التركية في الساعات الأخيرة النادي التركي بضم جناح ميلان وأيضا ضم إرمدين ديميروفيتش لاعب شتوتجارت الألماني.

وجاء بيان النادي

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"إن التقارير الإخبارية المنشورة اليوم بشأن اهتمام نادينا بإرمدين ديميروفيتش، لاعب شتوتجارت، لا أساس لها من الصحة. لم يقم نادي فنربخشة بأي محاولة لضم اللاعب المذكور.

وبالمثل، فإن الادعاءات بأننا قدمنا ​​عرضا بقيمة 100 مليون يورو تقريبا لرافائيل لياو، شاملا رسوم الانتقال والراتب، هي أيضا غير صحيحة. لم يُقدم أي عرض من هذا القبيل للاعب أو ناديه.

ينصب تركيزنا بالكامل على مباراة الإياب ضد جورنيك زابرزه في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا، وعلى التأهل للدور التالي.

خلال هذه الفترة، نرجو من جماهيرنا الكرام تجاهل التقارير الإخبارية التخمينية التي تحاول تشتيت انتباهنا عن هدفنا من خلال الترويج لمحاولات انتقال لم تتم وكأنها حقيقية، أو من خلال التركيز على لاعبين ليسوا ضمن خططنا.

نتقدم بهذه المعلومات للجمهور بكل احترام".

وانتصر فنربخشة بنتيجة 1-0 على جورنيك في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا وسيخوض لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وفي حال حقق الفوز سيواجه الفائز من شتورم جراتس النمساوي وهارتس الاسكتلندي.

وانضم للكناري كل من ماسون جرينوود وصديقي شريف وفيدات موريكي وناثان أكي حتى الآن في الصيف الجاري، فيما رحل عن صفوفه إيمري مور.

ويسعى فنربخشة لتخطي عقبة الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا والوصول لمرحلة المجموعة لأول مرة منذ موسم 2008-09.

رافائيل لياو فنربخشة التركي إرمدين ديميروفيتش
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