كومو يضع نهجا جديدا لتقليل الاعتماد على الكرات الرأسية في فئات الناشئين

أعلن نادي كومو الإيطالي وضع مسارا جديدا لتقليل الكرات الرأسية خلال تدريبات الفئات السنية في أكاديمية النادي.

وأوضح النادي في بيانه أن هدف من هذه التجربة هو حماية اللاعبين الصغار وتعليمهم المهارة بطريقة منظمة عندما يكونون مستعدين.

وأشار النادي إلى التركيز الأكبر سينصب على قضاء أطول وقت مع الكرة واتخاذ قرارات ووقت لعب أكثر فعالية.

ويعمل النادي على تقليل الاعتماد على الكرات الرأسية خلال التدريبات وإدارتها بعناية خلال المباريات، حيث طُلب من طاقم التدريب تجنب الحمل الرأسي غير الضروري في الفترة التي تسبق المباريات وتليها مباشرة.

وقال رافائيل فاران عضو مجلس إدارة التعليم في النادي: "تحدثت مرارا وتكرارا عن ضرورة التعامل بجدية مع إصابات الرأس في كرة القدم، وعن الحاجة المُلحة لحماية أطفالنا".

وأضاف "بالنسبة للاعبين الصغار، فإن أفضل نهج هو وضع قواعد واضحة، وتوفير تدريب جيد، وفهم عميق، وترسيخ ثقافة تُعطي الأولوية للرفاهية والسلامة. هذا النهج يُقلل من الاحتكاك غير الضروري في المراحل العمرية المبكرة، عندما يكون الدماغ لا يزال في طور النمو، ثم يُعلّم المهارة بشكل صحيح، خطوة بخطوة، مع التحكم السليم".

Como 1907 today confirms a new academy wide heading pathway designed to reduce avoidable head impacts, support player welfare and encourage better long term technical development. The changes reflect a simple idea. Protect young players first, then teach the skill in a… pic.twitter.com/koo2P3fQJi — Como1907 (@Como_1907) July 24, 2026

ومن جانبه قال أوسيان روبرتس رئيس قسم التطوير في النادي: "التطوير يتعلق بالبيئة التي نخلقها للاعب. في هذه الأعمار، نريد مزيدا من الوقت مع الكرة، ومزيدا من المسح، ومزيدا من حل المشكلات، ومزيدا من اتخاذ القرارات بهدوء".

وواصل "الحد من ضربات الرأس في المراحل العمرية المبكرة يدعم ذلك. ثم نقدمها لاحقا بطريقة منظمة، مع حدود واضحة، حتى يتعلم اللاعبون التقنية بعناية وثقة".

ووضع النادي القواعد وفقا للأعمار السنية

أقل من 10 سنوات

ممنوع استخدام الرأس في التدريبات أو المباريات.

يتم تنفيذ رميات التماس عن طريق تمرير الكرة على الأرض بالقدمين.

تُنفذ الركلات الركنية كرمية تماس تُنفذ على أرض الملعب.

أقل من 11 سنة

يُمنع استخدام الرأس في التدريبات أو المباريات كقاعدة عامة.

يتم إدخال تقنية ضربات الرأس في الجزء الأخير من الموسم.

سيكون ذلك باستخدام كرة مطاطية خفيفة.

تُنفذ الركلات الركنية كرمية تماس تُنفذ على أرض الملعب.

أقل من 12 سنة

يتم تدريس تقنية ضربات الرأس مرة واحدة شهريا باستخدام كرة خفيفة.

بحد أقصى مرة واحدة شهريا، وبحد أقصى 5 مرات في الحصة التدريبية الواحدة.

تُجرى المباريات وفقًا لقواعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

أقل من 13 سنة

يظل التوجيه محدودا بعناية في التدريب.

بحد أقصى مرة واحدة في الأسبوع، وبحد أقصى 5 ضربات رأسية في الحصة التدريبية الواحدة.

ممنوع استخدام الرأس في المباريات.

يتم تنفيذ رميات التماس باليد ولكن يتم توجيهها أسفل الرأس.

جميع الأعمار

سيقلل المدربون من التعرض المتكرر وغير الضروري للضربات الرأسية.

سيتم تجنب الكرات المنفوخة أكثر من اللازم.

خلال ورقة بحثية في أمريكا أجريت على الأطفال بين 2008 و2016 تم رصد 3285 إصابة ارتجاجية خلال فترة الدراسة، بمتوسط ​​386 إصابة سنويًا. بلغ متوسط ​​العمر 13.5 عامًا.

وأظهر تحليل فرعي أن 13% من حالات دخول المستشفى كانت بسبب الاحتكاك بالكرة، مقارنةً بـ 39% و44% بسبب الاحتكاك بين اللاعبين والاحتكاك بالأرض على التوالي.

وفي 2024 أطلق فيفا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حملة توعية بالارتجاج والتي "تشكل خطرا على كل لاعب في الملعب".