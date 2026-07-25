الرياضية السعودية: سامو كوستا يودع ريال مايوركا تمهيدا للانضمام للنصر

السبت، 25 يوليه 2026 - 12:45

كتب : FilGoal

احتفال سامو كوستا لاعب مايوركا بهدفه ضد إشبيلية

بات نادي النصر السعودي قريبا من حسم صفقة التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا لعب ريال مايوركا.

سامو كوستا

النادي : ريال مايوركا

النصر

ويرغب النصر في تعويض رحيل مارسيلو بروزوفيتش الذي انتهى تعاقده مع الفريق.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن البرتغالي سامو كوستا، لاعب ريال مايوركا الإسباني ودع زملائه في الفريق، تمهيدا للانضمام لنادي النصر السعودي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النصر حسم صفقة كوستا بعد منافسة مع نادي الدرعية الصاعد حديثا للدوري السعودي بناء على رغبة مدربه برونو لاج.

وذكرت التقارير أن النصر نجح في إنهاء أوراق الحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل ضم صفقات جديدة.

ولم يبرم النصر أي صفقة خلال هذا الصيف، ورحل عن صفوفه بروزوفيتش بعد نهاية تعاقده.

ويتولى الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مهمة تدريب النصر خلفا للبرتغالي جورجي جيسوس الذي تولى مهمة تدريب منتخب بلاده مؤخرا.

النصر السعودي بروزوفيتش سامو كوستا
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