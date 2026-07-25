الكوري الأول.. أتلتيكو مدريد يضم لي كانج إن

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضم الكوري الجنوبي لي كانج إن قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله حتى 2031، دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

صاحب الـ 25 عاما يشغل مركز خط الوسط والجناح وساهم في تتويج العملاق الباريسي بلقبي دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين.

وأصبح لي كان ج إن أول لاعب كوري جنوبي ينضم لصفوف الروخيبلانكوس.

وبدأ لي كانج إن مسيرته في أكاديمية فالنسيا وأصبح لاعبا في الفريق الأول للخفافيش في 2018 وتوج معه بلقب كأس ملك إسبانيا.

وبرز كانج إن في 2019 بكأس العالم للشباب وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة آنذاك.

Bienvenido al Atleti, Kang In ❤️🤍 Acuerdo con el Paris Saint-Germain para el traspaso del internacional coreano, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031. ➡️ https://t.co/RLWcegWsYI pic.twitter.com/ILeAQPiQ9u — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2026

وانضم إلى صفوف ريال مايوركا لمدة موسمين ثم انتقل لسان جيرمان في صيف 2023.

وخلال 124 مباراة بقميص الفريق الفرنسي سجل 16 هدفا وصنع 16 أيضا.

كما سبق وأن حقق ذهبية دورة الألعاب الآسيوية مع منتخب كوريا الجنوبية 2023، ثم شارك في نسختي كأس عالم بقميص المنتخب الأول في 2022 و2026.

وأصبح كانج إن ثالث صفقات الروخيبلانكوس هذا الصيف بعد مورتن هيولماند من سبورتنج لشبونة وأليخاندرو جريمالدو من باير ليفركوزن.

ورحل عن صفوف الفريق كل من أنطوان جريزمان وكليمون لونجليه ونيكولاس جونزاليس.

ويشارك أتلتيكو مدريد الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الرابع الموسم المنقضي خلف برشلونة وريال مدريد وفياريال.