التونسي إلياس عاشوري إلى سان دييجو الأمريكي

أعلن نادي سان دييجو الأمريكي ضم إلياس عاشوري حتى صيف 2029 قادما من كوبنهاجن الدنماركي.

وسينضم اللاعب للفريق عقب الحصول على التأشيرة ليصبح لاعبا جديدا في الفريق.

الجناح التونسي البالغ 27 عاما قضى آخر 3 مواسم مع كوبنهاجن الدنماركي.

𝘾𝙡𝙪𝙗 𝙉𝙚𝙬𝙨. San Diego FC Signs Tunisian Winger Elias Achouri to a Designated Player Contract. 🔗 https://t.co/4bQxcOI9KJ pic.twitter.com/y2JSCMk8Yq — San Diego FC (@sandiegofc) July 24, 2026

وشارك عاشوري في مباريات منتخب تونس الـ 3 التي أقيمت في كأس العالم 2026 لكن دون أن يسجل أو يصنع.

وقال تايلر هابس المدير الرياضي للنادي الأمريكي: "متحمسون لانضمام إلياس لسان دييجو، هو لاعب يمتلك خبرة اللعب في المسابقات الأوروبية وكذلك الدولية مع منتخب بلاده، ونثق أنه سيكون إضافة قوية لمجموعتنا".

وارتدى عاشوري من قبل قمصان فريق أشتوريل البرتغالي وفيبورج وكوبنهاجن الدنماركي.

وخلال مسيرته توج بثنائية الدوري والكأس الدنماركي موسم 2024-25 مع كوبنهاجن.

كما حقق من قبل لقاء الدوري البرتغالي تحت 23 عاما مع أشتوريل.

وسجل عاشوري 4 أهداف في 33 مباراة رسمية بقميص منتخب تونس.

النادي المملوك لمحمد منصور رجل الأعمال المصري يحتل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة من 16 جولة في القسم الغربي من الدوري الأمريكي.