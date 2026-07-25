سكاي: لايبزيج يرفض 100 مليون يورو من ريال مدريد لضم ديوماندي

دخل نادي ريال مدريد بقوة في سباق التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي جناح لايبزيج الألماني.

ويمتد عقد دياموندي مع لايبزيج حتى صيف 2030.

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن لايبزيج رفض العرض الأول من ريال مدريد للتعاقد مع يان ديوماندي مقابل 100 مليون يورو.

وأوضح التقرير ذاته أن الجناح الإيفواري يفضل الانتقال لباريس سان جيرمان واتفق معه على البنود الشخصية لكن بطل أوروبا لم يقدم أي عروض رسمية.

وأشار أيضا إلى أن ليفربول يرغب بقوة في ضم دياموندي إلى لصفوفه لكن المقابل المادي يعرقل الصفقة، خاصة أن لايبزيج يريد الحصول على مبلغ استثنائي للتخلي عن ديوماندي.

وأفادت بي بي سي في وقت سابق أن لايبزيج يطلب أكثر من 150 مليون يورو للموافقة على بيع يان ديوماندي.

وقدم ديوماندي موسما مميزا، إذ سجل 12 هدفا وصنع 9 أهداف خلال 33 مباراة في الدوري الألماني، ليساهم في احتلال فريقه المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا.