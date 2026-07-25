مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مصطفى محمد إضافة لأي فريق.. لكننا لم نقدم عروضا رسمية لضمه

السبت، 25 يوليه 2026 - 11:47

كتب : حامد وجدي

مصطفى محمد

كشف مصدر من نادي بيراميدز حقيقة التقدم بعرض رسمي لنادي نانت لضم المهاجم المصري مصطفى محمد.

وترددت أنباء عن تقدم بيراميد بعرض رسمي لضم مصطفى محمد مقابل 2.5 مليون يورو.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com :"مصطفى محمد مهاجم رائع وإضافة إلى فريق، لكننا لم نتفاوض بشكل رسمي لضمه كما يتردد".

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وكان مصدر من بيراميدز قد أوضح عبر FilGoal.com أن الخيار الأقرب لتدعيم خط الهجوم هو لاعب من جنوب إفريقيا.

وبحسب موقع "SABC Sport" الجنوب إفريقي، فإن الثنائي بيتر شالوليلي و تشيجوفاتسو ماباسا عُرضا على نادي بيراميدز، عقب تعيين رولاني موكوينا مدربا للفريق لتعويض فيستون ماييلي.

وتولى موكوينا تدريب بيراميدز خلفا للمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

وعاد مصطفى محمد لتدريبات نانت الفرنسي بعد الانقطاع عن حضور البرنامج التأهيلي استعدادا للموسم الجديد.

وانضم مصطفى محمد لمران نانت وخاض تدريبات فردية استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن ميشيل دير زاكاريان المدير الفني لـ نانت الفرنسي أن مصطفى محمد مهاجم الفريق سيتدرب مع الفريق الرديف حتى نهاية سوق الانتقالات.

وضم نانت مصطفى محمد قادما من جالاتا سراي مقابل 6.5 مليون يورو.

ويتبقى في عقد مصطفى محمد مع نانت موسم واحد، حيث ينتهي تعاقده في صيف 2027.

مصطفى محمد نانت بيراميدز
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