مصدر من سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول آخر تطورات ضم جراديشار

السبت، 25 يوليه 2026 - 10:48

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - جراديشار

كشف مصدر من نادي سيراميكا كليوباترا آخر تطورات مفاوضات ضم المهاجم السلوفيني نيتش جراديشار.

ويرغب سيراميكا في ضم جراديشار لتعويض رحيل فخري لاكاي المنتقل لنادي أهلي طرابلس الليبي.

وقال مصدر من سيراميكا كليوباترا لـFilGoal.com : "المفاوضات توقفت مع الأهلي بشأن ضم جراديشار عقب المباراة الودية التي جمعته بالنصر".

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وأوضح " ننتظر الموقف النهائي ولا نستطيع تحمل أكثر من 30% من راتب اللاعب السنوي".

ويبلغ راتب جراديشار مع الأهلي في الموسم الجديد نحو مليون و600 ألف دولار.

وتعاقد الأهلي مع المغربي سفيان بنجديدة هداف المغرب الفاسي.

كما بات قريبا من ضم الجزائري منصف بقرار مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

وخاض جراديشار مباراة الأهلي امام النصر القاهري وسجل هدفين، تحت أنظار المغربي الحسين عموتة مدرب الفريق الجديد.

ويلعب الأهلي ضد بترول أسيوط يوم 5 أغسطس المقبل وديا، قبل السفر إلى إسبانيا لبدء معسكر خارجي يوم 6 أغسطس.

كما أعلن الأهلي عن مواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس وديا ضمن كأس خوان جامبر.

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