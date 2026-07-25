مواعيد مباريات السبت 25 يوليو - يوفنتوس وميلان.. وبورتو يواجه أستون فيلا وديا

السبت، 25 يوليه 2026 - 10:36

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يشهد اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2026 مجموعة من المباريات الودية تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 25 يوليو والقنوات الناقلة.

ويلعب ميلان بقيادة مدربه الجديد روبن أموريم ضد سليتك.

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بينما يواجه يوفنتوس نظيره ستاندار لييج البلجيكي.

ويلعب بورتو ضد أستون فيلا، بينما يواجه اتحاد جدة نظيره لاس بالماس الإسباني

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

ميلان × سيلتك.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر أون سبورت بلس.

يوفنتوس × ستاندار لييج.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر أون سبورت بلس.

يوفنتوس ميلان اتحاد جدة
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