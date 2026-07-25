مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة رغبة حسين لبيب في رئاسة شركة الكرة

السبت، 25 يوليه 2026 - 00:59

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة رغبة حسين رئيس مجلس إدارة النادي في تولي رئاسة شركة الكرة.

وأعلن الزمالك أن قراره بشأن تأسيس لجنة الكرة نهائي ولا يوجد اتجاه للتراجع عنه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "حسين لبيب كان من أبرز المؤيدين لفكرة تعيين مدير رياضي يتولى إدارة ملف كرة القدم بالكامل، وهو ما يجعل ما يتردد بشأن رغبته في تولي رئاسة شركة الكرة أو تقليص صلاحيات المدير الرياضي (جون إدوارد) أمرا غير منطقي".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - مستحقات أيك السويدي سبب القضية الجديدة لإيقاف قيد الزمالك "قرار نهائي".. الزمالك يصدر بيانا بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة خبر في الجول - الزمالك ينهي قضيتي نداي وأولكسندريا الأوكراني

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة أو وقف العمل بها.

وقال مجلس إدارة الزمالك في بيان رسمي:

"لا أساس من الصحة لما تردد خلال الساعات الماضية بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة أو وقف العمل بها. مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لم يتخذ أي قرار بوقف العمل على استكمال إجراءات تأسيس الشركة"

"مجلس إدارة الزمالك اتخذ، قبل نحو أسبوعين، قرارا رسميا بتأسيس شركة الكرة، بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وهو قرار نهائي لا يوجد أي اتجاه للتراجع عنه. مجلس الإدارة يدرس حاليا العروض المقدمة من عدد من المستثمرين، لاختيار العرض الأفضل بما يحقق مصلحة نادي الزمالك، ويضمن نجاح شركة الكرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها"

"عقب الانتهاء من دراسة جميع العروض والتوصل إلى اتفاق نهائي مع المستثمرين، سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لنادي الزمالك، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في اعتماد نسب المستثمرين في شركة الكرة، وآليات عملها، وذلك وفقا للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لتأسيس شركات كرة القدم".

Image

ويسابق الزمالك للحصول على الرخصة الإفريقية والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.

وأعلن نادي الزمالك عبر تطبيقه "زملكاوي" إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وكان الموعد الأخير لحسم الحصول على الرخصة الإفريقية هو 25 يوليو الجاري.

وبذلك تتبقى على الزمالك قضية وحيدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح الدين مصدق، ولا تؤثر على حصوله على الرخصة الإفريقية.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.

الزمالك حسين لبيب شركة الكرة
نرشح لكم
خبر في الجول - مستحقات أيك السويدي سبب القضية الجديدة لإيقاف قيد الزمالك فيفا يعلن قضية إيقاف قيد جديد على الزمالك لمدة 3 فترات "قرار نهائي".. الزمالك يصدر بيانا بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقرر إيقاف ساري 6 أشهر بسبب واقعة مكاري يونان التجربة الثانية.. بترول أسيوط يعلن مواجهة الأهلي وديا خبر في الجول - الزمالك ينهي قضيتي نداي وأولكسندريا الأوكراني بعد مشاركة الأهلي في كأس خوان جامبر.. كل ما تريد معرفته عن البطولة خبر في الجول - رغم مواجهة برشلونة.. لا يوجد اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي في افتتاح الدوري
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة رغبة حسين لبيب في رئاسة شركة الكرة 52 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مستحقات أيك السويدي سبب القضية الجديدة لإيقاف قيد الزمالك ساعة | الدوري المصري
بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 2 ساعة | الدوري الإسباني
فيفا يعلن قضية إيقاف قيد جديد على الزمالك لمدة 3 فترات 2 ساعة | الكرة المصرية
"قرار نهائي".. الزمالك يصدر بيانا بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة 2 ساعة | الكرة المصرية
الصفقة السادسة.. الهلال يتعاقد مع الهولندي سمارفيل 3 ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقرر إيقاف ساري 6 أشهر بسبب واقعة مكاري يونان 3 ساعة | الكرة المصرية
التجربة الثانية.. بترول أسيوط يعلن مواجهة الأهلي وديا 3 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال