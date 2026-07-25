مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة رغبة حسين لبيب في رئاسة شركة الكرة

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة رغبة حسين رئيس مجلس إدارة النادي في تولي رئاسة شركة الكرة.

وأعلن الزمالك أن قراره بشأن تأسيس لجنة الكرة نهائي ولا يوجد اتجاه للتراجع عنه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "حسين لبيب كان من أبرز المؤيدين لفكرة تعيين مدير رياضي يتولى إدارة ملف كرة القدم بالكامل، وهو ما يجعل ما يتردد بشأن رغبته في تولي رئاسة شركة الكرة أو تقليص صلاحيات المدير الرياضي (جون إدوارد) أمرا غير منطقي".

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة أو وقف العمل بها.

وقال مجلس إدارة الزمالك في بيان رسمي:

"لا أساس من الصحة لما تردد خلال الساعات الماضية بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة أو وقف العمل بها. مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لم يتخذ أي قرار بوقف العمل على استكمال إجراءات تأسيس الشركة"

"مجلس إدارة الزمالك اتخذ، قبل نحو أسبوعين، قرارا رسميا بتأسيس شركة الكرة، بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وهو قرار نهائي لا يوجد أي اتجاه للتراجع عنه. مجلس الإدارة يدرس حاليا العروض المقدمة من عدد من المستثمرين، لاختيار العرض الأفضل بما يحقق مصلحة نادي الزمالك، ويضمن نجاح شركة الكرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها"

"عقب الانتهاء من دراسة جميع العروض والتوصل إلى اتفاق نهائي مع المستثمرين، سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لنادي الزمالك، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في اعتماد نسب المستثمرين في شركة الكرة، وآليات عملها، وذلك وفقا للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لتأسيس شركات كرة القدم".

ويسابق الزمالك للحصول على الرخصة الإفريقية والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.

وأعلن نادي الزمالك عبر تطبيقه "زملكاوي" إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وكان الموعد الأخير لحسم الحصول على الرخصة الإفريقية هو 25 يوليو الجاري.

وبذلك تتبقى على الزمالك قضية وحيدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح الدين مصدق، ولا تؤثر على حصوله على الرخصة الإفريقية.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.