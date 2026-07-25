خبر في الجول - مستحقات أيك السويدي في صفقة عمر فرج سبب القضية الجديدة لإيقاف القيد

السبت، 25 يوليه 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

محمد عبد الغني - عمر فرج - البنك الأهلي - الزمالك

علم FilGoal.com سبب العقوبة الجديدة التي وقعها الانحاد الدولي لكرة "فيفا" بإيقاف القيدة لمدة 3 فترات.

وكشف فيفا عن قضية جديدة على الزمالك بتاريخ اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.

وحسبماعلم FilGoal.com فإن القضية الجديدة التي تسببت في إيقاف قيد الزمالك تتعلق بمستحقات نادي أيك السويدي في صفقة انتقال عمر فرج.

وتبلغ قيمة المبلغ المستحق لنادي أيك السويدي من الزمالك مليون و100 ألف دولار.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق عبر تطبيقه "زملكاوي" إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وترتبط الرخصة الإفريقية بالقضايا التي صدرها بها أحكام حتى تاريخ 31 مارس 2026.

وكان الموعد الأخير لحسم الحصول على الرخصة الإفريقية هو 25 يوليو الجاري.

وبذلك تتبقى على الزمالك قضية وحيدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح الدين مصدق، ولا تؤثر على حصوله على الرخصة الإفريقية.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.

الزمالك
نرشح لكم
فيفا يعلن قضية إيقاف قيد جديد على الزمالك لمدة 3 فترات "قرار نهائي".. الزمالك يصدر بيانا بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة مصدر مقرب من الحملاوي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الـ 5 ملايين يورو من بيراميدز خبر في الجول - الزمالك ينهي قضيتي نداي وأولكسندريا الأوكراني خبر في الجول - رغم مواجهة برشلونة.. لا يوجد اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي في افتتاح الدوري مصدر من بيراميدز لـ في الجول : لم نقدم عروضا رسمية لضم الحملاوي.. ومهاجم جنوب إفريقي الأقرب تقرير روماني: بيراميدز يعرض 5 ملايين يورو لضم أسد الحملاوي.. وخلاف وحيد يؤخر الصفقة خبر في الجول - مفاوضات من الاتحاد السكندري لضم بوكويا
أخر الأخبار
خبر في الجول - مستحقات أيك السويدي في صفقة عمر فرج سبب القضية الجديدة لإيقاف القيد 3 دقيقة | الدوري المصري
حمزة عبد الكريم سجل.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 15 دقيقة | الدوري الإسباني
فيفا يعلن قضية إيقاف قيد جديد على الزمالك لمدة 3 فترات 36 دقيقة | الكرة المصرية
"قرار نهائي".. الزمالك يصدر بيانا بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة 54 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة السادسة.. الهلال يتعاقد مع الهولندي سمارفيل ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقرر إيقاف ساري 6 أشهر بسبب واقعة مكاري يونان ساعة | الكرة المصرية
التجربة الثانية.. بترول أسيوط يعلن مواجهة الأهلي وديا 2 ساعة | الكرة المصرية
بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يعلن مشاركته في الكونفدرالية 2 ساعة | الوطن العربي
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش